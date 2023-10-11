新冠疫情导致儿童肥胖率大幅增加

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韩国国际广播电台报道：孩子们的运动量本来就不足，加上新冠疫情期间又不上学，导致儿童肥胖率大幅增加。越来越多的学生觉得自己得了心理疾病，教育部决定大幅增加学生们的体育活动，扩大精神健康教育支援。疫情期间学生们不上学，他们在家里学习，经常吃外卖食品，身体活动减少，容易导致肥胖。一位学生家长说，由于疫情，孩子们都在家里，最大的问题是身体运动不足，令人担心。2019年以后的两年期间，学生肥胖率增加了3.9个百分点，加上身体超重，肥胖率增加了5.5个百分点。体力下降学生的比率在新冠疫情扩散的三年间增加了4.4个百分点。教育部决定大幅增加体育课时。目前小学一、二年级两年时间的身体活动课时为80个小时，从明年开始将增至144个小时，增加近两倍。教育部还决定从2025年开始，将初中学生的体育俱乐部活动时间增加30%，高中学生需获得体育课程学分并达到基本要求。有意见指出，为了学生们的身体健康，不仅要考虑扩充体育时间，还要考虑改善饮食生活。首尔一所小学的教师说，孩子们的饮食习惯是我们无法控制的，可以在上课的时候教育孩子，从长期来看，这样做可以收到减肥的效果。最近五年间，青少年抑郁症患者增加了60%以上，教育部决定增加专家访问学校的次数，加强心理健康管理。