韩国行政网瘫痪后时隔三天得以恢复

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韩国国际广播电台报道：本月17日突然瘫痪而造成混乱的韩国政府行政电算网络目前得以正常修复。据悉，连接电算网所需的认证系统设备被视为障碍原因，虽然相关部门通过更换设备解决了障碍问题，但尚未查明造成设备故障的事故原因。据KBS记者报道，政府行政电算网瘫痪三天后，修复工作已告结束。行政安全部长官李祥敏透露，地方行政信息系统是否正常运行，在与地方自治团体一起持续进行测试后显示，所有服务系统都正常运行。行政安全部表示，为期两天的现场检查工作没有问题，在发行行政方面的证明书等实际业务操作也正常运营。据悉，此次发生政府行政电算网瘫痪的原因在于国家信息资源管理院的网络设备"L4 Switch"。公务员要想连接政府行政系统网络，就必须经过负责人员的身份认证程序，但是向认证系统内传达信息的设备则出现了故障。行政安全部表示，为了应对行政网的瘫痪事态，政府将有关设备进行了双重化处理，但在系统发生瘫痪时并没有起到相应的作用。行政安全部数字政府徐宝蓝(音译)室长表示，在事发当天， 同样的双重化的两台设备依次出现故障，最终导致网络瘫痪。虽然没有黑客攻击的迹象，也不是设备老化，但两台设备同时出现故障等具体原因将有待进一步调查。有人指出，虽然政府行政网络瘫痪事故仅过三天就找到了原因、并得以修复，但在处理问题的过程中所暴露的危机管理能力本身就是失策。韩国政府将从行政电算网修复后第一天的20日开始运营"应对状况室"，时时检阅系统。另外，民间专家和政府决定共同组成特别小组，发表电算服务改善对策方案。