韩国庆州发生4.0级地震

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韩国国际广播电台报道：11月30日凌晨4时55分许在韩国庆尚北道庆州市发生4.0级地震，震源深度为12千米，具体位于庆州市东南方19公里处的文武大王面卄川里。据悉，此次地震导致庆尚北道地区的房屋和窗户出现较大幅度的震动，几乎所有居民都感觉到了地震晃动。也有来自离震源较远的釜山、庆尚南道、蔚山地区居民感到震动的举报。据韩国消防部门统计，目前从全国各地接到的感觉地震的居民举报共有100多件。其中，庆尚北道50件、蔚山40多件、大邱10多件等。但是消防部门表示，到目前为止还没有因地震灾害而出动的报告。据悉，庆州月城核电站距离本次地震的震中10公里左右。韩国水力原子力公司表示，不仅是月城核电站，全国所有正在启动的核电站都没有受到此次地震的影响且正在安全运行。包括此次地震在内，今年韩国共发生99次2.0级以上的地震，14次3.0级以上地震。此次4.0级地震是今年韩国地震中的第二强，在陆地发生的地震当中属于最强。韩国国务总理韩德洙当天因庆尚北道庆州地震发布了危机警报"警戒"级别，向政府各部门下达了紧急指示。韩德洙指示行政安全部长官“在彻底管理整体情况的同时，向处于危险地区的居民介绍行动纲领。”另外，韩德洙还嘱咐产业通商资源部、科学技术情报通信部、国土交通部等部门的长官“必须彻底检查核电站、电气、通信等国家基础服务的设施，以免出现障碍。