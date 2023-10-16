韩医学院扩招问题持续发酵 医生团体下周就总罢工进行投票

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韩国国际广播电台报道：对政府的医学院扩招方案表示反对的韩国医师协会将于下周进行总罢工投票，并展开了要求政府撤回单方面扩招方案的彻夜示威活动。与此同时，政府与医师协会商定继续在会晤中就医学院扩招问题进行磋商。大韩医师协会成员搭起帐篷，展开彻夜示威活动。以协会会长李必秀（音）为首，成员还在总统室前展开一人示威，要求撤回单方面的医学院扩招方案。医师协会不断加大集体行动的力度，并计划从11日起对总罢工进行投票表决、17日召开总动员大会。在开展斗争的同时，医师协会继续与政府在医疗问题协议机制框架下就扩招问题进行讨论。政府表示，不会在扩招问题上让步。保健福祉部看护政策课长任姜燮（音）指出，根据经合组织的相关统计等数据，可以预测到未来医疗需求的上升，因此扩招是必要的。医师协会则反复强调韩国医生数量不存在缺口，但也同意应就扩招的必要性进行讨论。大韩医师协会总务理事徐祯成（音）表示，我们同意，如果有必要应就扩招问题展开讨论。政府与医师协会商定将继续就扩招的必要性进行讨论，并对各自不同的依据做出评估。另外，医师协会指出，在基础医疗领域一旦发生医疗事故，医生需要承担的法律责任过大。政府对这一看法表示同意，并决定制定缓解方案。