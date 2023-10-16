韩政府拟发放支原体肺炎诊疗指南

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韩国国际广播电台报道：随着以儿童为主的肺炎支原体感染病例增多，韩国政府决定发放用于临床第一线的诊疗指南。疾病管理厅表示，6日下午召开了肺炎支原体感染有关专家和部门联合评估会议。保健福祉部、食品医药品安全处等政府机构有关人士，来自大韩少儿感染学会、大韩少儿过敏呼吸道学会、大韩诊断检查医学会、韩国医院药师会的专家出席会议。专家一致认为，肺炎支原体感染的医疗方法已十分普及，无需对疾病本身太过恐惧。专家还强调，该感染症并非自中国传入的新型传染病，使用普通抗生素即可治疗。不过专家建议，为应对出现重症患者的情况，有必要扩大发放诊疗指南，并提高耐药患者治疗药剂的使用标准。根据疾病厅的数据，在5家民间检测机构收集的约30万份呼吸道检测样本中，阳性为3423份，其中51.7%存在大环内酯类抗生素耐药性。首尔大学儿童医院院长崔恩华指出，肺炎支原体感染可以在不用药的情况下自然治愈，也可以在门诊进行治疗。疾病厅厅长池荣美表示，经过长期的新冠大流行之后，人们对其他呼吸道疾病的免疫力有所降低，在遵守个人卫生守则方面也有所松懈，目前是冬季，必须做好全面应对。疾病厅计划今后与医疗界和有关部门共享病例发生情况，并发放可用于临床第一线的诊疗指南。据疾病厅统计，自今年9月以来，肺炎支原体感染病例在韩国国内持续增多。最近四周的住院病例数增长了1.6倍，主要为12岁以下儿童（80.7%），以11月第四周为准，确诊病例数为270例，约为该疾病最后一次流行的2019年同期（544例）的50%。