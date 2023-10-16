韩去年逾七成死亡人口死于慢性病 癌症和心脏病占比最高

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韩国国际广播电台报道：去年韩国因癌症、心脑血管疾病、糖尿病、慢性呼吸道疾病等慢性病死亡的人口为27万余人，占到死亡总人口的74.3%。慢性疾病医疗费逐年上涨，去年达到83万亿韩元，占据总医疗费的80.9%。疾病管理厅公布的《2023慢性疾病的现状与焦点》显示，2022年慢性病死亡人口为27.6930万。这一数字在2020年为24万余人、2021年为25万余人，呈现出逐年增多的趋势。其中癌症死亡人口最多，为8.3378万，占比22.4%；其次是心脏疾病死亡人口，为3.3715万，占比9%；新冠（8.4%）；肺炎（7.2%）紧随其后。在主要心脑血管疾病中，心脏病死亡人口最多，其次是脑血管疾病（6.8%）、糖尿病（3%）、高血压疾病（2.1%）。以去年为准，韩国慢性病医疗费为83万韩元，占到总医疗费的80.9%。这一数字在2019年为70万亿韩元、2020年为71万亿韩元、2021年为78万亿韩元，同样呈现逐年增长的趋势。另外，疾病厅指出，30周岁以上成人的高胆固醇血症患病率持续上升，少儿和青少年肥胖患者也在新冠疫情后急剧增多。高胆固醇血症患病率在2019年为22.3%、2020年为23.9%、2021年为26%。在少儿和青少年肥胖方面，男性的患病率从2016年-2018年的12.3%大幅上升至2019年-2021年的19.5%，女性患病率也从10.9%升至12.7%。