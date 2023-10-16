韩国发现八例麻疹确诊病例

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韩国国际广播电台报道：为了预防全世界流行的麻疹，韩国防疫部门再次强调疫苗接种和个人卫生。据韩国疾病管理厅统计，截止本月11日为止，韩国共发现八名麻疹患者，他们都是海外流入病例。麻疹患者中有四人是在今年10月以后发病的。麻疹是通过咳嗽或打喷嚏传播到空气的呼吸道传染病，感染时会出现发热、全身起疹、口腔内病变等。另外，疾病管理厅表示，由于麻疹传染性很强，免疫力不足的人与麻疹患者接触时，90%以上可能会被感染。据世界卫生组织(WHO)透露，截至今年11月，全世界麻疹患者超过22万人。在欧洲，麻疹患者人数从去年1至10月的711人增加至今年的20032人，增加了28.2倍，东南亚增加了3.5倍，西太平洋地区增加了3倍。韩国是2014年以后得到世界卫生组织(WHO)麻疹防治认证的国家，2020年出现了6名麻疹患者，2021年和2022年没有发现麻疹病例。防疫部门认为，世界流行的麻疹也很有可能流入韩国境内，要求人们特别注意。如果去哈萨克斯坦等麻疹流行国家旅行，必须确认是否接种了所有预防疫苗，如果未接种或接种与否不确定，就要在出国四到六周前至少每隔四周接种两次。另外，旅行中要勤洗手，如有可疑症状须戴口罩等，彻底遵守个人卫生。入境时如果出现发热、出疹等麻疹疑似症状，必须告知检疫官。