大韩医师协会在首尔举行集会 反对医学院扩招

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韩国国际广播电台报道：反对政府推进医学院扩招的大韩医师协会（以下简称“医协”）所属医生17日在街头举行集会。医协称将不惜采取集体拒诊等团体行动，进而围绕医学院扩招的矛盾日渐升级。医协17日下午在首尔光化门附近召开了“全韩医生阻止医疗崩溃第一次总动员大会”。这是医协继今年5月敦促总统对《看护法》修正案行使否决权并进行集体拒诊和集会之后，时隔7个月再次走上街头。医协在集会中表示，政府在没有综合规划的情况下推进不合理的医学院扩招政策，只会引发各种副作用，医疗界必须集中力量、予以抵制。医协还强调，若此次单方面政策得到推进，所产生的地方医疗系统崩溃、医疗空缺等责任均在政府。医协从本月11日起面向成员实施了总罢工问卷调查，调查于17日晚结束。医协计划根据结果加大对政府的抨击力度。医协所说的总罢工是指集体拒诊。医协并非工会，其大部分成员为开办诊所的医生，不属于劳动者，因此集体拒诊违反《医疗法》。不过预计医协不会立刻展开集体行动。医协计划不公开17日结束的问卷调查结果，即便赞成总罢工的意见居多，也不会立刻开展，而是在今后与政府的谈判中加以运用。不过医协内部能否团结一致尚不可知。专业医生对集体行动持谨慎态度；地方医疗院和地方国立大学附属医院也曾表示，医生资源严重匮乏、有必要扩招。政府表示将维持与医协对话的原则，但若医协采取非法集体行动、对国民健康构成威胁，将依据法律和原则予以严肃处理。