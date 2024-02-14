朝野对尹锡悦总统和李在明代表会谈各持己见

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦和共同民主党代表李在明29日举行会晤，朝野各党对此发表了各自的立场。执政党国民力量党首席发言人郑熙溶在评论中表示，两者会谈打开了沟通与合作的空间，具有深远意义。从今天开始，总统和在野党以及执政党也将一起合作，不拘泥于形式将继续进行会面。这位发言人说，在超过两个小时的时间里，双方以民生经济和医疗改革等为中心，就各种悬案问题进行了讨论。对于大多数国民认同的医疗改革问题，共同民主党表示将进行合作。政府和执政党对此表示欢迎。与此相反，在野党接连批评这是"失败的会谈"。绿色正义党代表金俊佑通过社交媒体表示，正如所预想的那样，两者会谈无果而终。特别对尹总统没有表明接受《蔡上等兵特检法》和《梨泰院事故特别法》的立场表示失望。新未来党首席发言人崔成(音译)评价称，第一次对话最终只是消耗性的、政治斗争的盲目性会谈，并对李在明代表批判说，在全体发言中，李在明进行了酷似施政演说的发言，让对话陷入了难以取得成效的困境。在“选择和集中”中失败，变成了“高谈阔论”的会谈。该发言人对尹锡悦总统评价称，即使不是为了李在明代表而是为了国民也应该对《蔡上等兵特检法》和民生经济恢复方案做出明确表态。该党对总统没有对民心做出真诚的回答而深感遗憾。