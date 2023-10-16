日本强征劳工受害者第二轮索赔诉讼时隔10年胜诉

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：日帝强占期强征劳工受害者在针对日本企业提起的第二轮索赔诉讼中获得胜诉。这一结果距离起诉整整十年，年事已高的受害者已先后离世。韩国大法院21日在日帝强征劳工受害者及遗属针对三菱重工和日本制铁提起的索赔诉讼中驳回日企的上诉，维持原告胜诉的判决不变。大法院认为，受害者直到2018年大法院全体协议机制认可日企的赔偿责任后才得以行使损失赔偿请求权，受害者主张的权利有效。针对日本制铁的诉讼提起始于2013年3月，当时7名受害者均在世，然而在长达6年的一、二审过程中全部离世。另外3名受害者及1名遗属于2014年2月针对三菱重工提起诉讼，但是在审判过程中3名受害者先后离世，目前原告仅剩下1名遗属。受害者均于1942年至1945年期间，在位于日本名古屋、釜石等地的军需企业被迫从事劳役。首尔中央地方法院和光州地方法院在一审中认可日本企业对非法行为负有责任，判处日企向受害者每人支付1亿至1.5亿韩元不等的赔偿金。大法院在21日的审判中维持了原告胜诉的判决结果，赔偿金额总计11.7亿韩元。大法院于2018年在与本次诉讼相似的强征劳工诉讼中判定，1965年《韩日请求权协定》签署后，两国间实现了部分损失赔偿和补偿，但个人的损失赔偿请求权并不因此而消失。日本企业方面拒绝支付赔偿金。韩国政府今年提出了由韩国政府和企业代为支付赔偿金的第三方代偿方案，但是包括杨金德（音）老奶奶在内的部分受害者拒绝接受赔款。