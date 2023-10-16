韩2021年新增27万余名癌患者 生存率持续上升

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韩国国际广播电台报道：数据显示，2021年确诊的癌症患者较前一年增加10%，其中甲状腺癌患者最多。另外，癌症患者的生存率呈现持续上升的趋势。2021年新增癌症患者为27.7万余人，环比增多10.8%。按照性别来看，男性为14.3723万、女性为13.38万，均较前一年有所增加。保健福祉部分析指出，新增癌症患者增多的原因在于新冠疫情后对医疗服务的使用恢复，再加上大肠癌、胃癌的登记对象范围扩大。男性和女性最常见的癌症是甲状腺癌，环比增加19.1%。其次分别是大肠癌、肺癌、胃癌等。仅从女性的情况来看，乳腺癌的发病率最高。假设能够活到预期寿命，韩国国民患癌症的概率为38.1%，即每10人中有4人可能罹患癌症。最近5年间确诊的癌症患者5年生存率为72.1%，在10年间持续上升。10年前的这一数字为65.5%。甲状腺癌的生存率为100.1%，乳腺癌为90%以上，生存率较高。肝癌、肺癌的生存率在30%至40%之间，胆囊癌及其他胆道癌、胰腺癌的生存率不到30%，相对较低。自1999年起确诊、以2022年1月1日为准仍在接受治疗或痊愈的患者总计为243.4万余人。分析显示，确诊后生存5年以上的患者为147.95万人，占癌症患者总数的一半以上。