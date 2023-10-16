韩国100家实习医院的55%实习和住院医生提交辞职申请书

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韩国国际广播电台报道：韩国保健福祉部第二次官朴敏守在集体行动中央事故处理本部会议结束后进行的新闻发布会上透露，全国100家实习医院的6400多名实习医生和住院医生提交了辞职申请书。朴敏守次官透露，截至19日晚11时为止，全国100家实习医院所属的55%水平的6415名实习和住院医生提交了辞职申请书，但都未被受理。已确认提交辞职申请书的25%水平的1630名离开了工作岗位。在该100家医院全体3000名实习和住院医生中有95%在正常工作。朴敏守次官表示，离开工作岗位的医生当中，延世大学Severance医院、圣母医院等相对较多，其余大部分医院没有或少数离开工作岗位。另外，保健福祉部19日晚10点对10家实习医院进行了现场检查。结果显示，有1091名实习医生和住院医生提交了辞职申请书，其中737名没有上班。朴敏守次官说，除了已经下达开工令的29人之外，对剩下的728人发布了开工令。另外，通过医生集体行动受害申报支援中心受理的受害事例共有34件，其中25件是取消手术，四件为取消预约诊疗，三件为拒绝诊疗，两件为推迟住院等。朴敏守次官表示，中央事故处理本部20日检查了针对集体行动的紧急诊疗应对体系，并决定为各医疗机关维持基础诊疗功能提供政策支援。朴敏守次官表示，将提高区域、专业急诊医疗中心的手术等急诊医疗范围以及急诊医疗专门诊疗费用，并增加所有轻症患者的转诊费。朴敏守次官还表示，将新设“住院患者紧急诊疗政策支援金”，对治疗住院患者的专门医生进行追加补贴。将把区域外伤治疗中心的人力、设施、设备用于急诊室的非外伤治疗部门，扩大专门负责住院的实习医生和住院医生的业务范围。他最后说，实习医生在基础诊疗科实习过程中，即使投入到急诊室、重症监护室，也会被放宽实习标准，将相应时间认定为基础诊疗和实习等。