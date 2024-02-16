韩9275名住院和实习医生辞职 逾8000名离开岗位

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韩国国际广播电台报道：22日，韩国全国100家主要教学医院提交辞职信的住院医生和实习医生达到9275人，较21日增加459人。停止工作的住院医生和实习医生达8024人，占总数的64.4%。韩国保健福祉部第二次官朴敏守当天在医生集体行动中央事故处理本部会议结束后召开例行记者会公布了上述数据。朴敏守表示，在现场检查中发现6038名住院医生和实习医生离开岗位，其中5230人已收到开工令，对剩余808人也发布了开工令。另外，截至21日，在全国高校的40所医科大学中，已有22所大学的3025人申请休学。朴敏守表示，尚无法确认这些学生是否满足休学条件，5所大学的10名学生已获批，但均为入伍、延毕等原因，目前尚未出现对“集体休学行动”予以批准的情况。另外，大韩医师协会紧急对策委员会媒体宣传委员长周洙镐（音）21日称，总统似乎说，抛弃国民的医生应被处以法定最高刑。对此，朴敏守表示，相关说法不实。周洙镐还称，若政府真的看重国民生命，应当倾听医生的声音。朴敏守就这一言论表示，对此深感遗憾，并要求解释这一说法是否意味着医生把国民当作人质。截至21日下午6时，医生集体行动受害申报和支援中心报告的新增受害案例达57起，其中手术延迟最多，为44起。朴敏守表示，住院医生和实习医生团体声明中提出的改善实习环境、出台关于不可抗力医疗事故的具体法律对策等要求中，很大部分政府都能接受，敦促医生参与对话。