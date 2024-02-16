韩政府上调保健医疗灾难预警至最高级别“严重”

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韩国国际广播电台报道：围绕医学生扩招问题，政府和医疗界矛盾持续激化。实习和住院医生持续四天辞职离岗，政府23日上午8时起将保健医疗灾难预警的级别上调至最高级别——“严重”。实习和住院医生集体行动后，医师团体宣布将于下月3日举行总动员大会。由此，政府组建以国务总理为首的中央灾难安全对策本部，启动跨部门应对体系。政府决定，所有公共医疗机构将最大限度地延长工作日门诊服务时间，同时扩大周末和假日诊疗工作。政府还将放宽医院聘用临时医疗人员的规定，并将重症、急救患者的医疗费增加一倍，全面扩大非面对面诊疗。保健福祉部表示，截至目前，在全韩主要94家教学医院中，共有8897名实习和住院医生提交辞职报告，占实习和住院医生总人数的78.5%。保健福祉部表示，目前尚未完全受理医学生的辞呈。另外，离岗缺勤的实习和住院医生为7863人，在总医学生人数中占比69.4%。教育部表示，截至22日下午6时，49名医学生追加提出休学申请。目前提出休学申请的医学生总计11481人，占总医学生人数的61%。据报道，共有11所大学被确认集体罢课，学生面谈正在大学层面进行。韩国教育部长官李周浩23日上午与全国40所医科大学的副校长、院长举行了恳谈会，呼吁校方应对医学生的集体休学行动，并要求维护学生的学习权利，保障教务管理不受干扰。