北韩在联合国裁军会议称没有兴趣与韩国对话

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国与主要成员国在讨论裁军问题的联合国会议上指出北韩的非法军事挑衅。对此，北韩表示，没有兴趣与韩国进行任何方式的对话。韩国对此表示了遗憾，再次强调北韩要倾听国际社会促其进行对话的呼声。美国、法国和日本等裁军会议的代表于当地时间26日在联合国日内瓦办事处举行的裁军会议上，异口同声地谴责北韩核活动和导弹挑衅违反了联合国安理会决议。北韩常驻联合国日内瓦办事处参赞朱龙哲(音译)表示，北韩从未承认安理会的决议，对此坚决反对。他说，强大的核力量是维护安全的不可避免的选择，今后将进一步加强国防力量。韩国对北韩无视国际法的态度作出了指责。韩国驻日内瓦代表部参赞金一勋（音译）表示，安理会决议是全体成员国一致作出的决定。根据《联合国宪章》，对所有的联合国成员国都具有法律拘束力，并非像北韩所说的是捏造的。金一勋强调说，北韩将责任推卸给不存在的（西方国家等的）“敌对政策”，盲目追求大规模杀伤性武器，这只会使自身的安全更加脆弱。北韩对我们提出的“无条件对话”也持续保持沉默。他说，不过我们仍然敞开了对话和外交之门。北韩参赞朱龙哲对此表示，韩国实施了无数次联合军演，将美国战略资产引入半岛周边地区，导致战争进入一触即发的境地。朱龙哲说，我们的自卫权关系到主权，不会进行任何妥协。