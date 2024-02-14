上月韩半导体出口额创21个月来最高值 总出口连续6个月增长

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：上月韩国半导体出口额达到117亿美元，创21个月以来的最高值。总出口同比增长3.1%，连续6个月保持增长势头。产业通商资源部1日公布的《3月进出口动向》显示，上月出口额为565.6亿美元，进口额为522.8亿美元，受原油、天然气、煤炭等能源进口减少的影响环比下滑12.3%。由此，贸易收支出现42.8亿美元的顺差，连续10个月保持顺差。在15种主力出口产品中，有7种实现了增长。半导体出口额达117亿美元，为2022年6月（123亿美元）之后的最高值，连续5个月增长，半导体出口额同比增长35.7%。此外，显示面板（16.2%）、计算机（24.5%）、无线通信（5.5%）出口均实现增长，IT类产品自2022年3月以来，时隔24个月首次实现全线增长。从出口对象地区来看，在9大出口市场中，对美国、中国、中南美三个出口地出现增长。对美出口额为109亿美元，同比增长11.6%，为历年3月最高纪录，连续8个月保持增长势头。对华出口同比增长0.4%，时隔1个月恢复增长。一季度总出口额为1637亿美元，同比增长8.3%；贸易收支出现90亿美元顺差，较去年同期增加318亿美元。