韩国政府对俄罗斯机关与个人采取独自制裁措施

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韩国国际广播电台报道：政府表示，自3日起，参与俄罗斯和北韩军需物资运输的两艘俄罗斯船舶和负责北韩海外劳工的两家俄罗斯机关与两名个人被指定为单独制裁对象。根据联合国安理会决议，禁止与俄北进行武器交易等军事合作，所有联合国成员国都必须将本国的北韩劳工遣送回本国。韩国外交部方面表示，韩国正在密切关注俄罗斯为北韩向其出口武器提供的代价是否违反安理会决议或威胁韩国安全。如有必要，韩国将继续研拟采取追加措施的方案。据悉，俄罗斯两个机构和各机构的两名代表个人通过信息技术(IT)人员等北韩派遣海外员工参与了北韩核导开发资金的筹措。据悉，“Intellekt”有限责任公司(LLC)和该公司代表谢尔盖·米哈伊洛维奇·科兹洛夫通过提供北韩IT人力在俄罗斯国内活动所需的身份文件，帮助北韩国防科学院赚取外汇活动。该公司代表亚历山大·皮奥多维奇等人士通过变相手法支援北韩劳工入境并在俄罗斯滞留等，参与了向俄罗斯派遣北韩劳工的工作。在上月底发行的联合国安理会北韩制裁委员会的小组报告书显示，近两年俄罗斯企业雇主涉嫌非法雇佣北韩劳工的法院记录约有250件。韩国政府再次强烈敦促俄罗斯立即停止违反安理会决议的军事合作等与北韩的一切非法合作，作为联合国安理会常任理事国必须应尽义务，韩国将继续与国际社会一起严格应对。