北韩声称新型中远程高超音速弹道导弹试射成功

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韩国国际广播电台报道：北韩声称新型中远程高超音速弹道导弹（IRBM）试射成功。据北韩朝中社3日报道，北韩国务委员长金正恩2日现场指导搭载新开发的高超音速飞行弹头的新型中远程弹道导弹“火星炮-16B”型导弹试射。报道说，北韩从平壤市近郊的军队训练场向东北方向发射了弹道导弹，从导弹分离出来的高超音速飞行弹头沿着预定飞行轨道依次达到第一顶点高度101.1公里、第二顶点高度72.3公里，飞行轨迹达到了1000公里并精准降落至东部海域。报道说，通过试射证实了新研制的高超音速飞行弹头具有灵活、优秀的机动性，新型中远程高超音速导弹的重大军事战略价值经极其恶劣试验条件下的验证，被评为深具意义。金正恩主张，展现北韩国防科技绝对优势的又一具有威力的战略攻击武器得以诞生。这一成果使得我们（北韩）完美的实现了各级战术、作战和战略级导弹的固体燃料化、弹头操控化、核武器化。韩国联合参谋本部2日表示，当天上午6时53分许捕捉到北韩在平壤一带向东海海域发射一枚疑似中程弹道导弹的发射体，该发射体飞行了600余公里后落入东海。据分析，中远程高超音速导弹的射程可以达到5000公里，打击范围可覆盖美国关岛军事基地，导弹不容易被拦截。