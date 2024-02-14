韩防长：北韩或于本月发射2号侦察卫星

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韩国国际广播电台报道：韩军8日发射2号侦察卫星，北韩第二颗侦察卫星的发射日期也引发了关注。据韩国军方消息人士透露，进入今年，位于北韩铁山郡东仓里的西海卫星发射场被发现有设备、人员出入的迹象，侦察卫星发射准备工作正在进行之中。国防部长官申源湜当天在国防部大楼与记者见面时表示，韩方原本关注北韩会否在3月发射，不过目前北韩似乎正在进行一些完善性工作。申源湜还表示，若技术完善工作顺利进行，4月中旬将可发射。4月15日（金日成生日“太阳节”）对北韩意义特殊，预计北韩会争取在当天前后发射，不过考虑到存在延期的可能，应将4月底也纳入观察范围。北韩于去年11月将首颗军事侦察卫星“万里镜-1”号送入太空轨道，并称今年还将发射三颗侦察卫星。北韩此前发射人造卫星前均向日本通知了预计发射时间。根据国际海事组织和全球航行警告服务分委会(WWNWS)的规定，日本是韩国和北韩所属地区的航行警告区域协调国，因此，此次也有望北韩提前通知。北韩的发射准备工作很有可能获得了俄罗斯的技术帮助。去年9月，北韩国务委员长金正恩同俄罗斯总统普京在俄罗斯远东地区的阿穆尔州的东方航天发射场举行首脑会谈，此后两国在多个领域保持密切关系。