韩国产业通商资源部长官安德根访问美国

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韩国国际广播电台报道：韩国产业通商资源部长官安德根于今年1月上任后首次访问美国，与美方商讨有关加强半导体等尖端产业和氢气、小型模块化反应堆(SMR)等清洁能源产业的合作方案。产业通商资源部表示，安德根长官自10日起对美国进行为期三天的访问，期间将会晤商务部部长吉娜·雷蒙多(Gina Raimondo)和能源部长詹妮弗·格兰霍姆（Jennifer M. Granholm）等美国行政部高层官员、议会议员以及主要智囊团的核心人士。产业通商资源部透露，安德根长官此次访美将讨论加强尖端产业、清洁能源合作的方案，同时还将就美国的半导体补贴、《通胀削减法案》(IRA)的优惠问题进行协商。安德根长官和美国商务部长吉娜·雷蒙多会面时，美方可能会要求韩国在本国主导的对华半导体设备出口管制上像其他友邦荷兰、日本一样加强独立出口管制。韩方也将向美国传达对三星电子等韩国半导体企业将获得的半导体补贴以及对二次电池企业今后事业格局产生重大影响的《通胀削减法案》(IRA)的“受关注外国实体(FEOC)"规定问题等关注事项，并请求美国给予协助。安德根长官表示，韩美两国已发展成为经济安全同盟、尖端产业和供应链同盟，两国关系比任何时候更加紧密。为了进一步加强双边合作关系，韩国将继续与美国商务部、能源部等合作以取得成果。