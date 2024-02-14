韩国共同民主党连续两届选举获得压倒性胜利

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韩国国际广播电台报道：韩国继第21届国会议员选举之后，共同民主党（以下简称“民主党”）在第22届选举中也获得了压倒性胜利。随着执政党国民力量党的再次惨败，第22届国会延续了“朝小野大”的格局。4月11日上午11时，开票工作结束。民主党赢得161个议席，其比例卫星政党共同民主联合赢得14个议席，总计为175个席位。国民力量党赢得90个议席，其比例政党国民未来党为18个议席，总计为108个席位。这是1987年总统直选制度实施以来，执政党首次以如此大的差距败于在野党。国民力量党仅勉强守住了阻止弹劾总统和修宪底线（100个席位）。包括祖国革新党（12席）在内的在野势力赢得了将近190个席位，政坛主导权由在野党掌握。第22届国会议员选举的投票率为67.0%，是第14届选举以来时隔32年的最高纪录。从各地区情况来看，民主党在首都圈（122席）赢得了102个议席，首尔37席、京畿道53席、仁川12席；国民力量党赢得了19个议席，首尔11席、京畿道6席、仁川2席；改革新党赢得了1个议席（京畿道）。在釜山地区，国民力量党赢得17席，民主党赢得1席。民主党赢得了其票仓湖南地区的所有席位（光州8席、全罗南道10席、全罗北道10席）和济州岛的所有3个议席，在忠清地区赢得了28个席位中的21席，分别为大田7席、世宗1席、忠清南道8席、忠清北道5席。国民力量党在大田、世宗未能获得席位，在忠清北道、忠清南道各赢得3个议席。该党占据了大邱、庆尚北道的所有25个席位，在釜山、蔚山和庆尚南道的40个席位中占据了34席。民主党、祖国革新党、进步党、新未来党等进步左派政党的总议席数达到189席，再加上国民力量党退党人士组成的改革新党的议席数，总计达192席，形成了庞大的“反尹”在野势力。尹锡悦总统的施政推动力将不可避免地受到打击。民主党在党首李在明的带领下赢得了选举，预计针对政府、执政党的国政调查和特别检察法案等将得到有力推进。当天上午，尹锡悦总统表示，将虚心接受民意、改革国政。国务总理韩德洙和总统室核心幕僚均提出辞职。国民力量党紧急对策委员会委员长韩东勋对选举结果负责、辞去委员长职务。