李在明感谢国民支持共同民主党 韩东勋辞去紧急对策委员长职务

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国共同民主党党首李在明11日就国会议员选举结果表示，这不是民主党的胜利，而是大韩民国国民的伟大胜利。李在明出席在位于首尔汝矣岛的中央办公大楼举行的选举对策委员会解散仪式。他表示，在国民的支持和助威下，民主党在本届选举中超额完成了过半席位的目标，对此表示衷心的感谢。李在明表示，各位国民投下的每一票都包含了宝贵的民意，民主党将全心全意予以尊重，竭尽全力缓解民生痛苦、解救国家危机。李在明强调，朝野应共同凝聚力量，缓解民生经济危机。共同民主党和共同民主联合在本届选举中赢得了161个选区的席位和14个比例代表的席位。国民力量党紧急对策委员会委员长韩东勋11日表示对选举结果承担全部责任、辞去委员长职务。韩东勋当天在位于汝矣岛的党办公大楼召开记者见面会时表示，民心在任何时候都是正确的，我党存在不足、未能获得国民的选择，谨代表我党向国民致歉。韩东勋还表示，将庄重地接受民意，从本人开始深刻反省并承担对选举结果的所有责任、辞去紧急对策委员长职务。韩东勋还向包括在野党在内的所有当选人表示祝贺，并呼吁他们尊重民意为政。韩东勋于去年12月辞去法务部长官的职务，担任国民力量党紧急对策委员长，随后他又担任了选举对策总委员长，亲自负责选举活动，然而政府引发的多项争议最终导致国民力量党惨败。