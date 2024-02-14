韩外交部：对与奥库斯合作持开放态度

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韩国国际广播电台报道：美国政府宣布，旨在遏制中国的美国、英国、澳大利亚军事同盟“奥库斯（AUKUS）”考虑韩国作为尖端军事技术共同研发国。对此，韩国政府表示欢迎。外交部官员表示，奥库斯方面表明与韩国展开磋商的意向，我们对此表示欢迎。政府对与奥库斯在尖端技术等多个战略领域的合作持开放态度，正保持紧密交流。这名官员还表示，将在与奥库斯展开磋商并进行内部评估后决定具体事项。奥库斯正推进旨在向澳大利亚提供核动力潜艇的“支柱1（Pillar 1）”计划和人工智能、量子计算、网络安全、高超音速导弹等八大领域尖端军事力量共同研发项目“支柱2（Pillar 2）”。奥库斯表示，尖端军事力量共同研发项目还将与非成员国展开合作。三个成员国防长于本月8日发表联合声明，将日本指为首个“潜在合作对象国”。白宫国家安全委员会高级官员当地时间9日表示，除日本之外，奥库斯还在考虑韩国、加拿大、新西兰等其他在“支柱2”方面具有得天独厚优势的伙伴。据悉，奥库斯此前持续与韩国交换意见，8日发表联合声明前也已向韩国说明了有关内容。双方预计将根据韩国的产业竞争力、资金实力、情报保护能力等讨论可展开合作的领域。中国反对奥库斯，称该机制试图扩大影响力的举动加剧了阵营对决和军备竞赛。