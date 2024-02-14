韩国金融部门加强对中东事态的监视

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韩国国际广播电台报道：在伊朗和以色列发生军事冲突而出现局势紧张之际，韩国金融部门召开了紧急市场审查会议。金融委员会委员长金周贤15日上午主持召开会议，商讨了因伊朗和以色列军事冲突而造成的市场影响和应对方案。金融部门认为，韩国国内金融机构对冲突当事国伊朗和以色列的"风险窗口"不大，金融圈的外汇筹措条件良好。因此，此次中东局势短期内对国内金融圈产生直接影响的可能性并不大。以去年年底为基准，在韩国国内金融企业的风险金额中，伊朗约为100万美元，以色列为2.9亿美元。韩国金融部门表示，今后中东事态发展方向的不确定性很大，若中东局势进一步恶化，有可能对全球金融市场产生相当大的影响，因此必须加强对本次中东事态进展情况和国内外金融市场加以监督。韩国金融部门决定，如果金融市场出现不稳局面，将以已经启动的94万亿韩元规模的市场稳定项目为中心积极予以应对。如果需要进一步采取措施，将通过与相关部门协助，制定追加对策方案。金融委员会委员长金周贤表示，虽然韩国金融市场呈现出稳定状态，但美国货币政策转型的不确定性增加，加之中东地缘政治风险加剧等潜在的市场不稳定因素仍然存在，为稳定市场各部门要做好彻底的应对准备。同时，他还说，目前国内金融市场环境良好，政府对市场不稳定因素具有充分的应对能力。因此，市场参与者无须过度担心，要冷静而谨慎地应对。