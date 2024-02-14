美国防部：严肃看待北韩和伊朗的威胁

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韩国国际广播电台报道：在伊朗对以色列发动攻击导致中东紧张局势加剧之际，美国政府对北韩和伊朗间的核与导弹合作表示“难以置信的担忧”。美国国务院发言人马修·米勒（Matthew Miller）当地时间16日在新闻发布会上被问及伊朗在核武器和弹道导弹开发方面与北韩合作有何忧虑时，米勒表示，这的确是令人难以置信的担忧的事情。北韩和伊朗于1973年建交，在"反美"这一共同目标和追求拥有核武器而被西方制裁的情况下一直保持着友好的合作关系。在此过程中，不断有人提出北伊核导技术合作的疑惑与担忧。美国国防部新闻发言人帕特·赖德当天在新闻发布会上针对伊朗是否会在攻击以色列时使用北韩武器的提问时表示，无法推测、美国非常严肃地看待北韩和伊朗的威胁。这位发言人接着表示，为了应对潜在威胁，美国将继续与中东、印度、太平洋地区的合作伙伴密切合作，就像对以色列的防卫承诺坚若磐石一般，韩国、日本和美国同盟也牢不可破。马修·米勒发言人认为，在过去几个月里，俄罗斯产业基础重建等使用的物资来自于中国，美国对此表示忧虑。他说，如果美国国务卿安东尼·布林肯(Antony Blinken)在数周内访问中国，预计会提及这个问题。