国际货币基金组织(IMF)预测今年韩国经济增长2.3%

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韩国国际广播电台报道：韩国企划财政部透露，国际货币基金组织(IMF)当地时间16日发布的《4月份世界经济展望》预测今年韩国经济增长率为2.3%，维持今年1月的预测值。据悉，上述预测均高于韩国政府（2.2%）和韩国银行的预测值（2.1%），比经合组织(OECD)的预测值（2.2%）还要高。国际货币基金组织预计韩国明年的经济增长率为2.3%。今明两年的韩国经济增长率预测值均与今年1月的预测值相同。今年世界经济增长率预计为3.2%，比上次预测值高出0.1个百分点。国际货币基金组织分析认为，得益于物价下降和坚挺的民间消费等，世界经济将呈现良好的恢复趋势。按国家来看，美国经济增长率为2.7%，比1月份的预测值上调了0.6个百分点。中国和日本的经济增长率分别为4.6%和0.9%，与1月份的预测值相同。国际货币基金组织表示，中国由于房地产市场持续疲软，经济增长将比去年放缓。在对日本经济展望评价方面，国际货币基金组织认为，随着引领经济增长势头的外国人旅游剧增等暂时性因素转为正常化，日本经济增长势头将会放缓。韩国企划财政部表示，此次预测并没有反映中东地区的最新局势。国际货币基金组织认为世界经济下行的因素与地缘矛盾加深、高利率下的高负债水平、中国经济放缓等有关。此外，该组织还表示，必须对急速放缓的货币政策加以警惕。根据各国物价情况，有必要在适当的时期放宽货币政策。并劝阻成员国为应对未来风险，须扩充财政余力。通过供给改革，提高中长期生产效率。并通过绿色转换，提高应对气候变化的能力。