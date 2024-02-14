韩澳第八次战略对话在首尔举行

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韩国国际广播电台报道：外交部表示，韩国与澳大利亚16日举行第八次战略对话，就印度太平洋战略、国防和军工合作等问题进行了讨论。韩国外交部次官补郑炳元当天在首尔外交部大楼与澳大利亚外交贸易部战略企划调整副部长助理艾丽·劳森举行会议。双方在会上高度评价韩产履带式装甲步兵战车出口澳大利亚，称两国在国防、军工领域加强了合作。韩华航空航天公司(Hanwha Aerospace Co.)去年12月同澳方签署129辆履带式装甲步兵战车出口合同。劳森表示，期待该项目能成为两国国防、军工合作的象征，双方今后能够扩大互惠合作。双方决定继续进行沟通与合作，使得立场相仿的两国的印太战略发挥协同效应。在今后推进印太战略的流程中，将扩大与太平洋岛国、东盟等的合作，加强在网络安全、开发合作、气候变化应对等领域的沟通。双方共同认为，北韩挑衅、核导开发和北俄军事合作等不仅对韩半岛，也严重威胁地区和国际社会的和平与稳定，应加强双边、多边合作。另外，韩澳外交和国防(2+2)部长会议即将举行，双方将为在会议中取得实质性成果作出努力。目前双方正就下月初举行该项会议进行最终协调。韩澳两国2012年起轮流在首尔和堪培拉举行战略对话。受新冠疫情影响，2020年11月第七次对话采用了视频会议的形式。