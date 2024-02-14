北韩本月初做好发射第二颗侦察卫星准备 但被推迟

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韩国国际广播电台报道：据美国智库分析，北韩本月初已做好在平安北道铁山郡西海卫星发射场发射第二颗军事侦察卫星的准备，但后被推迟。位于华盛顿的美国智库国际战略研究中心（CSIS）（以下简称“研究中心”）当地时间16日通过北韩专门网站“超越平行线(Beyond Parallel)”公开了本月初拍摄的西海卫星发射场卫星照片分析结果。国际战略研究中心关注北韩国务委员长金正恩为观摩卫星发射和发动机试验而经常访问的VIP观测所和行政保安总部周边的活动情况。本月8日拍摄的卫星照片中，VIP观测站前停放了三辆车。研究中心认为，这些车辆一般是卫星发射前部署的通信、广播、远程测量、追踪的相关车辆，北韩可能计划在这个时候发射军事侦察卫星。同一天，在行政保安总部后院也发现了十辆车。研究中心表示，北韩已做好发射军事侦察卫星的准备，不知为何予以取消。目前当地只剩下一辆车，这说明推迟发射，但继续在为今后的发射做准备。北韩去年11月首颗军事侦察卫星“万里镜-1”号入轨，并宣称今年将再发射三颗侦察卫星。韩国国防部长官申源湜本月8日就北韩发射第二颗军事侦察卫星的时间表示，如技术改进顺利完成，将会在4月中旬发射。4月15日（金日成生日“太阳节”）是北韩特别的日子，北韩将会在这一天发射，如果未能发射，也将会推迟几天，可能会在4月底发射。