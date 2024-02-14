去年韩国接待外国患者人数首破60万

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韩国国际广播电台报道：去年韩国接待外国患者突破60万人，创下历年新高。据保健福祉部29日数据显示，2023年韩国接待外国患者（不计复诊）为60.5768万人。福祉部统计的外国患者指居住在境外的外国人，且非医保参保者或被扶养人。福祉部自去年5月起推行吸引外国患者战略，去年来韩的外国患者较前一年（24.8万人）猛增144.2%，较新冠疫情爆发前的最高纪录（2019年49.7万人）增长21.8%，创下2009年允许医疗机构接待外国患者以来的新高。去年韩国接待了来自198个国家的外国患者，按照人数计算，日本、中国、美国、泰国、蒙古排名前列。其中日本为18.7711万人（31.0%），接下来分别是中国11.2135万人（18.5%）、美国7.6925万人（12.7%）、泰国3.0844万人（5.1%）、蒙古2.2080万人（5.1%）。过半患者在皮肤科（35.2%）、整形外科（16.8%）接受了诊疗，其次是内科（13.4%）和体检（7.4%）。按医疗机构类型来看，66.5%的外国患者在诊所接受诊疗，其次分别是综合医院（13.5%）和上级综合医院（10.6%）。此外，韩医院的患者增幅最大，达到689.9%。福祉部官员表示，韩医院无需手术，通过针灸或服药来医治，从而受到喜好自然疗法的外国患者的欢迎。按照医疗机构所在地区来看，访问首尔的外国患者最多，占比为78.1%。