韩国连续11个月实现贸易收支顺差

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韩国国际广播电台报道：4月韩国出口额同比增长13.8%，为562亿美元，连续7个月保持增长。韩国产业通商资源部1日通过4月进出口动向统计，公布了上述内容。统计内容显示，韩国上月出口为562.6亿美元，15大主力商品中，13种商品对外出口增加。尤其是半导体和显示器等信息技术产品(IT)的合计出口额达到了今年最高增长率46.6%。其中,半导体出口在历年4月份出口中排名第二，达到99.6亿万美元，增幅为56.1%，连续6个月出现增加趋势。另外，汽车出口也以67.9亿美元刷新了历来最高出口额记录。按国家来看，韩国对美国的出口同比增长24.3%，达114亿美元，创下现有的最高业绩。据统计，韩国对华出口为105亿美元，继上月之后再次超过100亿美元。上月韩国进口额为547.3亿美元，自去年2月以后时隔14个月再次增加。其中，在能源方面，随着炼油公司开工率的上升，发电用、产业用天然气进口需求增加，原油和天然气进口额分别增加了12%和37%。综上所述，上月韩国贸易收支创下了15.3亿美元的顺差，连续11个月保持了顺差势头。韩国产业通商资源部表示，特别是从今年1月开始到上月为止，累计顺差规模超过了去年全体贸易收支逆差规模103亿美元，达到了106亿美元。产业通商资源部长官安德根表示，今年4月份尽管因以色列和伊朗纠纷、红海危机长期化等引发的油价、汇率、油类费等高变动性，但韩国出口仍表现出强劲势头，实现了贸易收支顺差。安德根长官说，随着第二季度半导体等IT产品的出口增加趋势和从去年开始持续的汽车、普通机械、船舶等主力产品对外出口持续好转，韩国对外出口有望持续保持增长趋势和顺差基调。