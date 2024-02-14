韩反垄断机构有条件批准kakao收购SM娱乐

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韩国国际广播电台报道：韩国反垄断机构批准kakao收购SM娱乐。公正交易委员会（以下简称“公正委”）2日宣布，有条件批准kakao及kakao娱乐以收购SM娱乐39.87%股份的方式与之合并的方案。kakao拥有音源平台“Melon”，并负责策划和制作IU、IVE等旗下歌手的数码音源。SM负责策划和制作NCT、aespa等旗下歌手的数码音源。公正委认为，两家企业合并后，kakao很有可能通过不向Melon的竞争对手供应SM的数码音源、在Melon上以有利于自身的方式介绍音源等手段来限制竞争。为消除这一隐忧，公正委规定，kakao不得在缺乏正当理由的情况下拒绝、中断、推迟向Melon的竞争对手供应音源，并应设立独立的评估机构，定期检查是否存在优待自身的不公平行为。kakao必须在三年内遵守上述措施。不过在市场情况发生重大变化的前提下，可向公正委申请取消、调整上述措施。kakao是韩国流行音乐数码音源策划制作市场的强者，且在数码音源流通和平台市场中占据头把交椅。SM娱乐则是韩国数码音源策划制作市场的最强者，通过本次合并，kakao将SM的人气音源揽入囊中，一跃成为数码音源策划制作市场的冠军。企业合并后，kakao在数码音源策划制作市场的份额升至13.25%、在音源流通市场的份额升至43.02%、在音源平台市场的份额升至43.6%。