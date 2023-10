Atlet Korsel Terus Berjuang Untuk Raih Medali Di Asian Games Hangzhou 2022

Photo : YONHAP News

Atlet panahan Korea Selatan, An San dan Lim Si-hyeon berhasil melaju ke babak final panahan nomor individual putri di Asian Games Hangzhou 2022, sehingga Korea Selatan mengamankan dua medali, emas dan perak.Pada hari Selasa (03/10), An San mengalahkan wakil dari Cina 7-3 pada babak semifinal, sementara Lim Si-hyeon juga mengalahkan lawannya dari Cina.Kedua atlet panahan Korea Selatan ini akan bersaing untuk merebut medali emas pada hari Sabtu (07/10) mendatang.Di cabang olahraga lain, tim putra Go Korea Selatan berhasil meraih medali emas dengan mengalahkan Cina. Kemenangan itu diperoleh dalam waktu 13 tahun setelah Go dipilih sebagai cabang olahraga resmi di Asian Games Hangzhou 2010.Sementara itu, tim estafet 400m atletik putra Korea Selatan memenangkan medali perunggu di Asian Games Hangzhou, menyamai rekor Korea Selatan. Perolehan medali Korea Selatan di cabang olahraga estafet 400m putra di Asian Games diwujudkan setelah 37 tahun sejak perolehan medali perunggu pada Asian Games Seoul 1986.Bola tangan putri Korea Selatan yang menargetkan medali emas ketiga berturut-turut melaju ke babak final setelah mengalahkan Cina dengan skor 30-23 di babak semifinal.Selanjutnya, pada hari Rabu (04/10) tim nasional sepak bola Korea Selatan yang dipimpin oleh pelatih Hwang Sun-hong melawan Uzbekistan di Yellow Dragon Sports Center Stadium untuk maju ke babak final.