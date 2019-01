Photo : YONHAP News

日本でも活動している韓国の4人組み女性アイドルグループのBLACKPINK(ブラックピンク)が、去年6月に発売した「DDU-DU DDU-DU」のミュージック・ビデオが、動画共有サイトのユーチューブで再生回数6億回を超えました。BLACKPINKの所属事務所によりますと、去年6月15日にユーチューブで公開された「DDU-DU DDU-DU」のミュージック・ビデオは、公開から211日目の1月13日午前、再生回数が6億回を超えました。ほかにも、BLACKPINKがこれまで公開したミュージック・ビデオのなかで、「AS IF IT'S YOUR LAST」や「BOOMBAYAH」など4曲の再生回数が3億回を超えるなど、人気を集めています。