Photo : YONHAP News

韓国の男性アイドルグループ、BTS=防弾少年団が、現地時間の21日、アメリカNBCの 朝の情報・ニュース番組「TODAY SHOW」に出演することが分かりました。15日、所属事務所のビッグヒットエンターテインメントによりますと、 BTSは現地時間の21日、ニューヨークのロックフェラー・プラザで「TODAY SHOW」に出演し、生放送で特別インタビューを行う予定だということです。「TODAY SHOW」は、BTSの4枚目となるニューアルバム「MAP OF THE SOUL : 7」の発売後、始めて出演するテレビ番組となります。「MAP OF THE SOUL : 7」は、韓国時間の21日午後6時に世界で同時公開されます。また、「MAP OF THE SOUL : 7」のタイトル曲は、アメリカNBCで現地時間の24日放送される「ザ・トゥナイト・ショー・スターリング・ジミー・ファロン」で初公開されます。