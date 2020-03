世界各国で売れたアルバム　BTSが2年連続トップ10入り

Photo : YONHAP News

男性グループ「BTS(防弾少年団)」が、国際レコード産業連盟(IFPI)による「Global Album Top 10」に2年連続で選ばれました。国際レコード産業連盟が現地時間の19日に発表した「Global Album Charts 2019」によりますと、「防弾少年団」は6枚目のミニアルバム「MAP OF THE SOUL:PERSONA」で、2019年に世界各国で売れたアルバムのトップ10「Global Album Chart」の3位を獲得しました。国際レコード産業連盟は、このアルバムについて、「自信に満ちていて、さまざまなジャンルを行き来するサウンドで音楽評論家たちの好評を得た。全世界的なヒットを記録し、韓国のみならずアメリカ、イギリス、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドなどで1位となった」と説明しました。「BTS」は、去年、4枚目のリパッケージアルバム「LOVE YOURSELF 結 'Answer'」とサードアルバム「LOVE YOURSELF 轉 'Tear'」で、韓国歌手で初めて「Global Album Chart」の2位と3位を揃って獲得しています。世界でもっとも売れたアルバムの1位は、日本の男性グループ「嵐」のベスト盤「5×20 All the BEST!! 1999―2019」で、2位はアメリカの女性歌手テイラー・スウィフトの「Lover」でした。