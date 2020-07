SEVENTEEN　オリコンランキング2週連続1位

Photo : YONHAP News

韓国の13人組男性グループ、SEVENTEEN(セブンティーン)がオリコン・ウィークリーランキングで2週連続で1位となりました。海外アーティストとしてはこの13年間で初めてです。オリコンが7日、発表したところによりますと、SEVENTEENが先月22日に発売した7枚目のミニアルバム「Heng:garae」は、先週に続いて今週もウィークリーランキングで1位となったということです。このランキングで海外アーティストのアルバムが2週連続で1位となったのは、2007年11月のアメリカの男性グループ、バックストリート・ボーイズの「Unbreakable」以来です。SEVENTEENの6枚目のミニアルバム「YOU MADE MY DAWN」、3枚目のフルアルバム「AnOde」も1位となっていて、海外アーティストがこの部門で3連続1位を記録したのは、およそ43年ぶりです。SEVENTEENは9月9日、日本で新曲「24H」をはじめ「Pinwheel」、「247」、「Chilli」、「Together」の日本語バージョンなどを収めた2枚目のミニアルバム「24H」を発売します。一方、 韓国の女性アイドルグループ、BLACKPINK(ブラックピンク)の新曲「How You Like That」は、 ビルボードのメインシングルチャート「Hot100」で33位にランクインしました。韓国の女性アイドルグループとしては過去最高となります。