Photo : YONHAP News

韓国の男性アイドルグループBTS(防弾少年団)は、10月11日・12日の2日間、ソウルで、「BTS MAP OF THE SOUL ON:E」 コンサートを開催すると13日、発表しました。ネットでのライブ配信でなく、会場でのオフラインコンサートを開催するのは、去年10月のワールドツアー「LOVEYOURSELF:SPEAK YOURSELF」のファイナル公演以来、1年ぶりです。今年2月に4枚目の正規アルバム「MAP OF THE SOUL:7」をリリースしたBTSは、5月からワールドツアーを行う予定でしたが、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、ツアーは中止となりました。今回のコンサートは、新型コロナウイルスの予防のため、 自治体の会場防疫マニュアルに従い、一定の距離を置くため一部座席のみオープンされる予定で、インターネットでのライブ配信も行います。