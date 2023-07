BTSのインタビュー集 NYタイムズのベストセラー１位

Photo : YONHAP News

世界的な人気アイドルグループ、BTS=防弾少年団のメンバーたちのインタビューを中心に、デビューから10年間の軌跡を綴った「BEYOND THE STORY」が、アメリカのニューヨーク・タイムズのベストセラー1位になりました。ニューヨーク・タイムズが現地時間の19日に公表したベストセラーランキングによりますと、「BEYOND THE STORY」は、ノンフィクションのハードカバー部門で1位となったということです。「BEYOND THE STORY」は、大衆音楽評論家のカン・ミョンソクさんが、メンバーたちへのインタビューや、デビューから10年間の軌跡を綴った本で、今月9日に韓国で発売され、合わせて23の言語で出版されました。韓国人が書いた本がこのランキングで1位となったのは初めてです。所属事務所は、「今回のベストセラーランキングは今月9日以降、発売された書籍の週間売上部数と予約販売部数を合わせて順位を付けたものだ。この本は、出版とともにベストセラー1位になった」と説明しています。一方、この本は発売当日、アメリカ、イギリス、ブラジル、オーストラリア、日本などのアマゾンでもベストセラー1位となっていて、なかでもブラジルのアマゾンでは過去最多の予約販売記録も打ち立てています。また、韓国のオンライン書店でも週間ベストセラー1位となりました。