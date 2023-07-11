Пхеньян подтвердил запуск твёрдотопливной МБР «Хвасон-18»

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Северная Корея официально подтвердила запуск новой твёрдотопливной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Хвасон-18» в направлении Восточного моря. Как отмечается в сообщении агентства ЦТАК, в ходе испытаний, состоявшихся в 10 часов утра 12 июля, ракета поднялась на высоту 6.648 километров 400 метров и пролетела 1.001 километр 200 метров за 4.491 секунду (74 минуты 51 секунду). Ракета упала в заданное место в нейтральных водах Восточного моря. Запуск был произведён под повышенным углом,- подчёркивается в сообщении. По мнению экспертов, в случае запуска по стандартной траектории дальность полёта может составить 15 тысяч километров. Это означает, что в пределах досягаемости ракеты окажется вся материковая часть США. В сообщении ЦТАК отмечается, что при запуске ракеты присутствовал северокорейский лидер Ким Чон Ын, который заявил, что запуск ракеты является «частью усилий Пхеньяна по укреплению самообороны». Он подтвердил, что «серия мощных военных наступлений будет продолжаться до тех пор, пока американские империалисты и их южнокорейские марионетки не признают позорное поражение в своей враждебной политике в отношении КНДР и не откажутся от неё». Это был второй испытательный запуск ракеты «Хвасон-18». Первый состоялся в апреле этого года.