Жители Сеула считают реку Ханган символом города

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Почти половина жителей Сеула считают символом города реку Ханган. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого мэрией Сеула среди 20 тысяч домохозяйств. За Ханган проголосовали 48,3% респондентов. Далее следуют площадь Кванхвамун (36,1%), королевские дворцы (32,3%), башня N Seoul Tower (17,2%). В 2010 году река Ханган с прилегающей парковой территорией занимала лишь четвёртое место. Королевские дворцы, занимавшие первое место, опустились на две ступени. Аналогичный опрос проводился также среди 2,5 тысяч иностранцев, проживающих в Сеуле. 45,9% из них назвали символом столицы площадь Кванхвамун. Далее следуют королевские дворцы (41,4%), торгово-развлекательный комплекс Dongdaemun Design Plaza (25,6%) и река Ханган (23,1%). Отвечая на вопрос о достоинствах города, респонденты чаще всего называли удобную транспортную систему, разнообразие предприятий торговли и общественного питания, а также безопасность.