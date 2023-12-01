США ввели санкции против криптовалютного миксера, используемого КНДР

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Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США внесло в санкционный список сайт криптовалютного миксера Sinbad, обвинив платформу в отмывании средств северокорейской хакерской группы Lazarus. Данная группа попала под санкции в 2019 году как спонсируемая северокорейскими властями. Криптовалютный миксер позволяет пользователям скрывать происхождение и назначение транзакций. Пользователи отправляют криптовалюту в сервис, смешивают её с криптовалютой других пользователей, а затем отправляют необходимую сумму на адрес получателя, скрывая связь между отправителем и получателем. Министерство финансов и правительство США готовы использовать все имеющиеся в их распоряжении инструменты, чтобы помешать миксерам виртуальных валют, таким как Sinbad, способствовать незаконной деятельности,- говорится в заявлении управления по контролю за иностранными активами. Группа Lazarus действует более десяти лет и, как полагают американские эксперты, в результате многочисленных краж украла цифровые активы на сумму более 2 миллиардов долларов. Эти деньги, как утверждают в Управлении, использовались Пхеньяном для финансирования программ создания оружия массового уничтожения и баллистических ракет.