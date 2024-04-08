Роман Хван Сок Ёна номинирован на Букеровскую премию

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Роман южнокорейского писателя Хван Сок Ёна «Три поколения железнодорожников», который в английском переводе называется «Mater 2-10» попал в короткий список произведений, номинированных на Международную Букеровскую премию. 9 апреля были представлены шесть окончательных номинантов на престижную литературную премию. Роман Хван Сок Ёна был издан в 2020 году. До этого он публиковался на площадке Channel Yes. Жюри Международной Букеровской премии называет роман эпичным повествованием об истории Кореи на протяжении века, которое подробно описывает жизнь простых рабочих с момента установления японского протектората до получения Кореей независимости. В международной категории премии, учреждённой в 2005 году, представляются переведённые неанглоязычные произведения. В 2016 году премии был удостоен роман писательницы Хан Ган «Вегетарианец» в переводе Деборы Смит. Хван Сок Ён в 2019 году был включён в предварительный список номинантов с романом «На закате». Победитель премии этого года будет объявлен 21 мая в Лондоне.