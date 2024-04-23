Правительство РК отвергло требование врачей об отмене плана медицинской реформы

Photo : YONHAP News

Правительство РК не будет рассматривать требование медицинского сообщества об отказе от плана по увеличению приема абитуриентов в медвузы. Об этом заявил министр здравоохранения и социального обеспечения РК Чо Гю Хон, выступая 22 апреля на совещании в Сеуле. Дискуссии об отказе от плана медицинской реформы или её откладывании на один год «не совпадают с точкой зрения народа», - сказал Чо Гю Хон, призвав врачей выступить с «единым предложением, основанным на научных доводах». Он также сообщил, что на прошлой неделе правительство заявило о принятии просьбы ректоров шести госуниверситетов о применении более гибкого подхода в расширении квоты на приём студентов в медвузы в рамках поиска решения проблемы затянувшейся забастовки врачей-интернов. Министр выразил надежду на то, что медицинское сообщество примет усилия правительства по разрешению ситуации, призвав вышедших на забастовку врачей вернуться в свои больницы. Чо Гю Хон также призвал организации врачей присоединиться к деятельности специального президентского комитета по медицинской реформе, который должен начать работу на этой неделе. Ранее Корейская медицинская ассоциация и Корейская ассоциация интернов и ординаторов пообещали бойкотировать эту инициативу.