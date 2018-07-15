韩国出现气象观测史上最热天气

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韩国各地连日出现高温天气，8月1 日的气温打破了韩国开始气象观测以来的最高纪录。当天，江原道洪川最高气温达41摄氏度，刷新了全韩最高气温历史纪录，另外，春川、义城、忠州等地的气温也突破40摄氏度大关。1日清晨至2日上午，首尔最低气温高达30摄氏度以上，出现了所谓的“超热带夜”现象。1日白天首尔最高气温达39.6摄氏度。





釜山和仁川是韩国近代有气象观测记录最早的两座城市，始于1904年。针对首尔的气象观测则始于1907年。洪川最高气温高达41摄氏度，打破了韩国开始气象观测以来的最高气温纪录。此前，在全国范围内出现超过40摄氏度的高温天气还是1942年8月1日的大邱，当时大邱的最高气温为40摄氏度。这是韩国时隔76年，最高气温再创新高。8月1日，首尔最高气温达39.6摄氏度，创111年以来的最高值，此前的最高纪录是1994年7月24日的38.4摄氏度。若采用气象厅自动气象观测网（AWS）的观测数据，京畿道广州池月里的最高气温为41.9摄氏度，首尔江北区的最高气温达41.8摄氏度。虽然自动气象观测网的观测数据并未得到官方认可，但足以说明韩国多个地方的气温均超过40摄氏度。





气象厅分析称，今年雨季于上月11日提前结束，在北太平洋高压与强有力的中国西藏大陆性高压的共同作用下，整个韩半岛进入“炙烤模式”。这种高温天气将一直持续至8月初，不排除最高气温再度刷新的可能。





高温天气持续，受灾面积也随之扩大。据韩国国民健康保险工团发布的数据显示，平均每年约有1.8万名中暑等相关症状的患者前往医院治疗。2016年，这一规模增至2.1万人左右。尤其是今年7月的平均气温高于2016年最热的8月，因此该机构预测，今年8月因出现中暑等相关症状前往医院救治的患者将远超2万人。在最高气温达41摄氏度的洪川，高速公路因温度过高而发生龟裂，全国各地也接连发生自燃事故。更有部分地区因变压器超负荷导致停电。农作物和家畜也因高温天气受到损害。数据显示，高温天气已致300多万只家畜死亡。截至7月底，农作物受灾面积达157.6公顷，经济损失达163亿韩元。为避免损失进一步扩大，韩国政府和地方自治团体不惜动员军队洒水车缓解酷暑。另外，政府正在研究包括避免建筑工人在气温较高时段作业，以及若高温天气持续，工程暂时停工等解决方案，政府还计划免除因此造成的延工补偿。同时，政府还在商讨暂时下调电费的方案。此外，国会还在推进修订《灾难安全法》，将极端炎热天气列入自然灾害范畴。