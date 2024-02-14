北约秘书长警告北俄军事合作 提供导弹引进核导技术

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韩国国际广播电台报道：北约（NATO）再次重申应对俄罗斯、中国、北韩、伊朗等权威主义国家加强军事合作提高警觉。美联社表示，北约秘书长延斯·斯托尔滕贝格当地时间25日在德国柏林举行的埃里克·沃伯格奖（Eric M. Warburg Award）颁奖典礼上表示，北韩军工厂正在全面开工，生产俄罗斯军需品。斯托尔滕贝格表示，最近六个月期间，北韩至少将1万多个集装箱运往俄罗斯，有可能运出100万枚以上的炮弹。伊朗也向俄罗斯提供了包括数千架致命的“沙赫德(Shahed)”无人机在内的大规模支援。以此为代价，北韩和伊朗接受俄罗斯的技术和物资援助，助其加强核导力量。斯托尔滕贝格指出目睹到的是权威主义势力越来越团结一致。斯托尔滕贝格还表示，持续打击乌克兰的俄罗斯正在加强与中国的合作，对此感到忧虑。他说，中国与俄罗斯共享半导体、尖端技术产品及其他两用物项，支撑俄罗斯的战时经济。两用物项是指既可以用于民用目的，也可以用于军事目的的货物、技术和服务。斯托尔滕贝格说，去年俄罗斯用于制造导弹、坦克和飞机的半导体90%以上是从中国进口的，中国也准备向俄罗斯提供卫星技术和能源。他还说，中国一方面希望与西方国家保持良好关系，一方面又在不断激化二战以来欧洲最大规模的武力冲突，中国不可能同时做到这两件事。