美国防部：防卫费分担是韩美对联合防卫态势的承诺

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韩国国际广播电台报道：在举行《韩美防卫费分担特别协定（SMA）》首次会议之际，美方表示，韩国分担防卫费是对韩美同盟的承诺。美国国防部发言人马蒂·迈纳斯(Marty Meiners)中校当地时间25日在向记者发送的短信中表示，《韩美防卫费分担特别协定》保障驻韩美军稳定的驻扎环境，也反映了维持坚定的联合防卫态势的两国共同的承诺。迈纳斯说，我们对韩国就韩美同盟作出的所有贡献表示感谢，该贡献虽然包括驻韩美军防卫费的分担，但并不局限于此。他说，我们致力于加强韩美同盟，不仅是昨日的挑战，韩美两国为面对今天和明天的挑战将更加完善做好与全世界其他同盟和伙伴进行合作的准备。此前，在当天举行的国防部新闻发布会上，媒体曾问及韩美防卫费谈判首次会议的内容，迈纳斯通过短信作出了回应。韩美签署第12份《韩美防卫费分担特别协定》的首次会议于本月23日至25日在美国夏威夷火奴鲁鲁举行。该协定规定了韩方负担的驻韩美军驻军费用，韩美于2021年签署的第11份协定有效期至2025年。美方首席代表、美国国务院安全协议首席谈判代表琳达·斯佩克特在会议开始前的22日表示，为了加强和持续韩美同盟，美国寻求在《韩美防卫费分担特别协定》谈判上得出公正和公平的结果。