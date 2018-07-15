美国恢复对伊朗制裁 上半年韩国对伊出口减少15.4%

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美国东部时间7日零时起，美国恢复对伊朗制裁。这是美国2016年1月根据伊朗核协议放宽或取消对伊朗制裁后时隔2年7个月重新对伊朗实施制裁。





今年5月8日，美国宣布将恢复对伊朗制裁，并根据领域不同，设置90天和180天两种过渡期，90天过渡期于8月7日截止，美国从7日起重启针对伊朗汽车、金、铁和煤炭等项目的制裁。在美国恢复对伊朗制裁后，与伊朗进行交易的国家和企业也将会受到制裁，因此韩国企业逐步减少了对伊贸易。据统计，今年1月到6月，韩国对伊朗出口额同比减少15.4%，7月出口额减少19.4%。2012年韩国对伊朗出口额达62.57亿美元，但2013年受奥巴马政府对伊朗采取制裁措施的影响，急剧减少至44.81亿美元。韩国对伊朗出口额于2016年再减少到37.17亿美元后，2017年反弹。但受美国重启对伊朗制裁影响，韩国对伊朗出口额再次呈现减少态势。





更大的问题是原油进口。美国对伊朗石油制裁180天过渡期将于11月4日截止。在韩国从伊朗进口的货物中，原油占绝大部分比重。韩国政府正与美方就将原油列于制裁对象之外问题进行讨论。在奥巴马政府时期，韩国削减了20%的伊朗原油进口，从而获得了豁免。但据了解，目前特朗普政府要求韩方更大幅度削减伊朗原油进口量。