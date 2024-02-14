韩4月汽车出口额68亿美元创新高 环保车出口大增

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韩国国际广播电台报道：今年4月韩国汽车出口额为68亿美元，同比增长10.3%。这是时隔五个月再次刷新去年11月的单月出口最高纪录（65.3亿美元）。韩国产业通商资源部（以下简称“产业部”）8日发布了包括上述内容在内的“2024年4月汽车产业动向”资料。据统计，今年前4个月汽车出口额为243亿美元，同比增长4.7%，也是1月至4月汽车出口额为准的历史最高值。产业部介绍说，汽车出口持续保持上升基调主要得益于现代汽车和起亚旗下的环保车和韩国通用（GM）旗下的TRAX等运动型多功能车（SUV）在北美热销。由于美国、欧洲等主要市场的混合动力车需求增加，环保车4月份出口额为22.9亿美元，同比增长11.6%，刷新去年3月（22.7亿美元）的最高纪录。4月，混合动力车出口额为10.6亿美元，同比增长55%。汽车产量为39.4万辆，同比增长3.5%。同期，汽车内销量为14.1万辆，同比减少5.5%。不过随着韩国国内出现偏爱混合动力车的现象，其中混动车内销4万辆，同比增长35%。产业部今年的汽车出口目标额为750亿美元。产业部决定今年7月起施行《未来汽车零部件产业法》，加强对汽车产业的政策支援。