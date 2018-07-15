韩国之旅：最新打卡圣地

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韩国属温带气候，四季分明，可以欣赏四季的美景。在四季中，气候宜人的春秋两季可以说是旅游旺季。然而随着生活水平的提高与社会的发展，如今韩国人出游已不分季节，尽享旅游的乐趣。





近年来，韩国出现了一些新颖热门的打卡圣地。在首尔，惬意、温馨、浪漫的特色胡同小路应运而生。继江南的林荫路、三清洞、经理团路、望理团路之后，益善洞的韩屋胡同成为年轻人追捧的热门景点与打卡圣地。这里本来是首位市中心历史悠久的老城区域，也是首尔年代最久的韩屋村，与北村韩屋村相比，益善洞的韩屋村更具有朴实的平静与魅力。益善洞的韩屋胡同受欢迎，热闹起来，得力于近年来年轻艺术家与创业者入驻这里，运营有充满个性与特色的咖啡店、餐厅、手工艺品商店，加之形形色色的壁画，使这里变身复合型艺术空间。尤其这一带都是低矮的一层建筑，漫步在狭窄弯曲的胡同里，犹如在迷宫寻宝一样，举头能见到宽阔明朗的天空，惬意又浪漫，适合静心一逛。而且整条胡同是拍照区，可以拍到很多有特色、精致的照片。在这里要提醒大家，益善洞韩屋胡同没有指示牌，一不小心会迷路的，所以建议大家留心记住店铺招牌或壁画。另外，高达555米的乐天世界塔、外观独特的DDP东大门设计广场也是最近备受瞩目的热门景点。





还有首尔以外的打卡圣地，值得向大家推荐的是海滨城市江陵。去年末，首尔至江陵的KTX高铁正式开通以后，从首尔至江陵只需2小时，这样江陵之旅渐渐成为适合一年四季的一日游首选地。最近江陵的“Beer、Bread、Coffee之旅”受到吃货们的追捧。如柳树啤酒作坊等手工啤酒屋，不使用奶油、鸡蛋的健康面包店等有口碑的面包店以及咖啡一条街安木海边咖啡街足以满足游客的味蕾。安木海边是最近以咖啡名声大噪的景点，沿海道路边有各色各样的咖啡店，整条街飘着咖啡豆的浓香，还有海边的散布路适合边欣赏海景边散步，令人回味无穷。