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“鲁会灿”

自国会议员鲁会灿去世以后，前来悼念的人络绎不绝，大约有6万名民众和劳动者前来向死者道别。很多人看到这个情景都惊叹于一个国民议员的影响力会有如此之大。甚至有人提出了“鲁会灿现象”的说法，他的影响力已经超越了时代与理念，这也是因为代表被忽略的人群、社会弱者的“鲁会灿政治”和很多民众的政治理想产生了共鸣。虽然很多人标榜的是百姓政治，但真正站在百姓这一边的政客并没有几个。鲁会灿议员虽然毕业于京畿高中和高丽大学等韩国名门学府，但他一毕业就投入了劳动现场，成为一名焊接工人。他一生为弱势群体代言，2004年为平衡性别歧视发起了“废除户主制”的法案，又为2007年《防止歧视残疾人法》的制订作出巨大贡献。2008年，他作为国会议员首次提出制订《防止歧视法》，为了保护弱势劳动者作出了不懈努力。对此，韩国网友纷纷发表了意见。有些网友说：“我不是一个正义党的支持者，但是韩国失去了这位政治泰斗，真的很可惜，很悲痛，希望他可以安息。”还有网友说：“靠原来的已经腐朽不堪的政治已经无法抓住国民的心了，现在已经开始怀念鲁会灿议员了。”也有很多网友留言道：“愿逝者安息”。





“韩半岛的生态环境”

因地球变暖，韩半岛的“亚热带化”在迅速地推进，进而导致韩国的生态环境出现了变化。首先，韩国出现了持续的高温天气，刷新了历史气温的最高值。韩半岛长时间的暖化也导致一些喜冷的动植物失去了它们的栖息之地。这也让韩国的土特产分布图发生了变化。韩国统计厅的数据显示，以传统白菜生产地闻名的江原道现在已经成为苹果、桃、葡萄、人参的主要产地，香蕉、菠萝等热带地区的水果曾经只能在庆尚北道、庆尚南道、全罗南道等韩半岛南海岸区域栽培，而现在忠清南道和忠清北道也出现了栽培的地区。连续的高温让海鲜产量也受到打击，海蜒、鱿鱼等捕获量令人担忧。此外，韩国的夏天也在不断地变长。韩国气象厅的数据显示，2008~2017年，最高气温在摄氏33度以上的天数为125.9日，这比1998~2007年期间的91.6日增加了37.4%。曾经四季分明的韩半岛春秋两季缩短迹象明显。对此，韩国网友纷纷发表了自己的意见。有些网友说：“现在韩国的天气真的很像东南亚的天气。”还有网友说：“不只是韩国，全世界的气候都出现了异常现象，真的令人担心。”





“幼儿园专用车辆”

上个月17日，韩国出现4岁儿童因在高温天气下被遗落车内长达7个小时致死案件，相关教师和司机都被警方逮捕。幼儿教师解释道，因为下车时有孩子哭闹，所以未能正常确认车内是否还有遗留儿童。事情发生后，韩国政府为了防止类似案件再次发生，决定修改相关法律，要求全韩幼儿园专用车辆安装确认是否有儿童遗落车内的装置。目前该装置有三个方案，一是按铃方式，即司机在停车后需要按下安装在车辆后座附近的按钮，才能解除警报；二是NFC方式，原理和按铃方式类似，只是装置改为NFC无线通信打卡方式；三是接近报警方式，即在孩子书包上装上信号警示装置，当孩子离车辆十米以内时，向家长手机发出相关信息。对此，韩国网友纷纷发表了自己的意见。有些网友说：“真的再也不要发生这样的事情了，真的很心痛。”还有网友说：“再也不要因大人的过失让孩子失去生命了。”